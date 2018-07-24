Работать будут. Автоприбор не распускают - в отличие от тракторного завода. Несмотря на то, что трудовые контракты автоприборовцев заканчиваются на этой неделе. Напомним, рабочих хотели распустить ещё в мае в связи с ликвидацией предприятия. На биржу труда должны были отправиться около тысячи автоприборовцев. Но в последний момент с рабочими продлили трудовой контракт на 2 месяца.

Работать будут. "Автоприбор" не распускают - в отличие от тракторного завода. Несмотря на то, что трудовые контракты автоприборовцев заканчиваются на этой неделе. Напомним, рабочих хотели распустить ещё в мае в связи с ликвидацией предприятия. На биржу труда должны были отправиться около тысячи автоприборовцев. Но в последний момент с рабочими продлили трудовой контракт на 2 месяца. Сообщалось, что в ситуацию вмешался Белый Дом, и у завода вот-вот появится новый инвестор. Выяснилось, активы завода продали московской строительной фирме. Она создает на базе предприятия научно-производственный комплекс с тем же названием - "Автоприбор". Здесь будут заниматься производством той же продукции, что и раньше. У инвесторов большие планы: хотят закупить новое оборудование и расширить ассортимент продукции. Сейчас со старого "Автоприбора" рабочих сокращают, и трудоустраивают в новый "Научно-производственный комплекс". Правда, на завод вернутся лишь 955 человек.Инесса Хорошаева, генеральный директор ООО "НПК "Автоприбор": "Где-то 110 человек, в таком количестве, на новое предприятие не попадут. Это, в основном, у нас пенсионеры. Которые уже на пенсии работают. Всем будет полностью выплачена и зарплата, и выходное пособие. Захотят на биржу встать, значит, пойдут на биржу. Но им будет уже выплачиваться выходное пособие и за второй месяц, и за третий. В соответствии с законодательством".