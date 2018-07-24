Транспортная прокуратура проверяет столичный аэропорт Шереметьево после многочисленных жалоб на потерю багажа. Чемоданы, сумки и спортивный инвентарь в буквальном смысле не могут вырваться из замкнутого круга, а тысячам пассажиров приходится бегать между терминалами в поисках своего багажа.

Транспортная прокуратура проверяет столичный аэропорт Шереметьево после многочисленных жалоб на потерю багажа. Чемоданы, сумки и спортивный инвентарь в разгар туристического сезона в буквальном смысле "не могут вырваться из замкнутого круга" — путешествуют по ленте только в пределах одного из терминалов. А между северным и южным терминалами приходится ежедневно бегать тысячам пассажиров, которые зачастую не в силах самостоятельно разыскать свои вещи.Ищут давно, но не могут найти. Тысячи пассажиров, летевших с пересадкой через Шереметьево, багаж не получили до сих пор. У Дениса в Екатеринбурге под угрозой сочинские гостинцы и бизнес."Ситуация возмущает. Там продукты были, я думаю, что они испортились. Важные вещи были для меня, в том числе, для работы", — жалуется житель Екатеринбург Денис Черных.А у француженок Мэйл и Эммы теперь срывается поход по Байкалу. Рюкзаки и чемоданы отстают от владельцев на сутки, а то и двое.Информагентства сообщили о затоплении багажного тоннеля между северным и южным терминалами Шереметьева. Но аэропорт эту информацию опровергает, ссылается на сложные метеоусловия в московском регионе."По системе вентиляции горячий влажный воздух попадает в прохладный тоннель, что создает благоприятные условия для образования конденсата. Влага появляется на элементах оборудования, что ведет к проскальзыванию и затруднению движения автоматических багажных тележек", — объясняют в аэропорту.Вроде бы и группа называется "Пилот", а с багажом не повезло, как и остальным. Питерские музыканты летели просто играть рок в Удмуртию. Инструменты застряли в Шереметьеве. Пришлось одалживать. Свои забрали уже по пути домой."Решили, что на обратной трансферной перевозке зарегистрируем багаж сначала до Москвы, ручками его заберем, перенесем из терминала B в терминал D и зарегистрируем на рейс до Петербурга", — объясняет Даниил Петровский, директор рок-группы "Пилот".Взять багаж в свои руки аэропорт Шереметьево теперь официально советует всем транзитным путешественникам. Без иллюзий — сбои продлятся до начала августа.А в регионах разгневанных пассажиров как могут успокаивают.- Службы аэропорта Кольцово, которые занимаются розыском потерянного багажа, работают в усиленном режиме. Количество сотрудников на этом направлении увеличено в 4 раза!- Сканеры там готовят. Багаж обрабатывался вручную. То есть девушки, бабушки стоят, бирочки смотрят в очках, куда что девать.А вот это важно: если из строя вышла автоматика системы обработки багажа, пассажиры имеют право на компенсацию от авиакомпании. 25 рублей за каждый час задержки, но не более половины стоимости авиаперевозки. Если багажный сбой произошел из-за гримас погоды, это уже форс-мажор."Существует вероятность того, что в силу форс-мажора компенсацию он не получит. Но, в любом случае, этот багаж должен быть доставлен пассажиру на место отдыха, в отель или же домой за счёт авиакомпании", — объясняет Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства "Авиапорт".Адрес доставки, личные данные, номер рейса и багажной бирки: пассажирам советуют в любом случае оформить заявление на стойке розыска потерянного багажа. Не стесняться узнавать у авиакомпании, как продвигаются поиск и доставка. И все же постараться сохранить хорошее настроение, привезенное из отпуска.