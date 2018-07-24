Свыше 10 тысяч бойцов, более 2 тысяч единиц вооружения, среди которых 32 боевых корабля, 37 самолетов и 54 вертолета, обеспечивали безопасность во время чемпионата мира по футболу. Эти данные озвучил глава военного ведомства Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны России.

Свыше 10 тысяч бойцов, более 2 тысяч единиц вооружения, среди которых 32 боевых корабля, 37 самолетов и 54 вертолета, обеспечивали безопасность во время чемпионата мира по футболу. Эти данные озвучил глава военного ведомства Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны России.Так, боевые корабли проверили около 700 тысяч квадратных метров моря. А специалисты по радиоэлектронной борьбе создали бесполетные для дронов зоны в местах массовых скоплений людей.Помимо прочего, Сергей Шойгу рассказал о переходе российской армии на контрактную службу. Количество таких военнослужащих увеличилось с 90 до 131 тысячи. Это позволило назначить профессионалов даже на должности младшего командного состава.Что касается перевооружения, то, например, в Сухопутные войска передали 5 тысяч образцов новейшего или модернизированного оружия. Сейчас доля современной техники и экипировки в подразделениях постоянной готовности выросла до 48%, отметил министр обороны.