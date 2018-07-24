Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась, что осталась
без дорогостоящего авто. Машину звезды забрали в ремонт после аварии, и артистка решила рассказать о своей печали фанатам.
Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась, что осталась
без дорогостоящего авто. Машину звезды забрали в ремонт после аварии, и артистка решила рассказать о своей печали фанатам.
В своем Instagram Ольга опубликовала видео в формате Stories.
Звезда снимает себя на телефон на парковке и плачется подписчикам на свою
нелегкую долю. "Все я без машины пока. Целый день плачу. Хорошо, что есть
друзья мой, которые уже стали моей семьей, которые сразу придут ко мне на
помощь", – сетует Бузова, дуя губки от обиды.
В следующем ролике артистка уже в студии звукозаписи
жалуется приятелю на сложный день. Она отмечает, что поскорее хочет окунуться в
работу, чтобы отвлечься от дурных мыслей и отойти от пережитого стресса.
Напомним, сегодня Ольга Бузова попала в аварию. Поужинав в
собственном ресторане BuzFood, певица направлялась на своем Mercedes в
"Дом-2" – на работу. Когда Ольга ехала по МКАД, в ее автомобиль
врезалась фура.
Ольге пришлось долго ждать наряд ДПС. Ведущая отделалась
шоком и ушибами – фура, к счастью, двигалась на небольшой скорости. Больше всего Бузова
переживает, что опоздала на лобное место, к своим подопечным, передает портал
Super. Артистка ранее не рассказывала о судьбе авто и вот – заговорила.
Отметим, что
артистка спешила на работу, которая после развода с футболистом Дмитрием
Тарасовым занимает практически все время Бузовой. На какое-то время звезда
поставила личную жизнь на паузу и занялась прокачкой своей карьеры, и, к слову,
преуспела. Ранее ведущая говорила, что ей нужен надежный мужчина, который
станет опорой в жизни. Однако звезда все же с недоверием относится к ухажерам.
С тех пор, как Тарасов, по мнению Ольги, предал ее, она потеряла доверие к
молодым людям.
Пока же звезда решила искать любовь на шоу
"Замуж за Бузову" – это аналог реалити "Холостяк". Певица
призналась, что хочет мужской ласки, заботы, внимания – а еще огня и страсти.