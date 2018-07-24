Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась, что осталась без дорогостоящего авто. Машину звезды забрали в ремонт после аварии, и артистка решила рассказать о своей печали фанатам.

Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась, что осталасьбез дорогостоящего авто. Машину звезды забрали в ремонт после аварии, и артистка решила рассказать о своей печали фанатам.В своем Instagram Ольга опубликовала видео в формате Stories.Звезда снимает себя на телефон на парковке и плачется подписчикам на своюнелегкую долю. "Все я без машины пока. Целый день плачу. Хорошо, что естьдрузья мой, которые уже стали моей семьей, которые сразу придут ко мне напомощь", – сетует Бузова, дуя губки от обиды.В следующем ролике артистка уже в студии звукозаписижалуется приятелю на сложный день. Она отмечает, что поскорее хочет окунуться вработу, чтобы отвлечься от дурных мыслей и отойти от пережитого стресса.Напомним, сегодня Ольга Бузова попала в аварию. Поужинав всобственном ресторане BuzFood, певица направлялась на своем Mercedes в"Дом-2" – на работу. Когда Ольга ехала по МКАД, в ее автомобильврезалась фура.Ольге пришлось долго ждать наряд ДПС. Ведущая отделаласьшоком и ушибами – фура, к счастью, двигалась на небольшой скорости. Больше всего Бузовапереживает, что опоздала на лобное место, к своим подопечным, передает порталSuper. Артистка ранее не рассказывала о судьбе авто и вот – заговорила.Отметим, чтоартистка спешила на работу, которая после развода с футболистом ДмитриемТарасовым занимает практически все время Бузовой. На какое-то время звездапоставила личную жизнь на паузу и занялась прокачкой своей карьеры, и, к слову,преуспела. Ранее ведущая говорила, что ей нужен надежный мужчина, которыйстанет опорой в жизни. Однако звезда все же с недоверием относится к ухажерам.С тех пор, как Тарасов, по мнению Ольги, предал ее, она потеряла доверие кмолодым людям.Пока же звезда решила искать любовь на шоу"Замуж за Бузову" – это аналог реалити "Холостяк". Певицапризналась, что хочет мужской ласки, заботы, внимания – а еще огня и страсти.