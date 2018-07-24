Мастер высшего пилотажа и чемпион мира погиб при аварии самолета. Второй пилот также умер не приходя в сознание.
Мастер высшего пилотажа и чемпион мира погиб при аварии самолета. Второй пилот также умер не приходя в сознание.
В районе деревни
Дракино Серпуховского района в Подмосковье упал самолет модели Zlin 326, сообщает . Погибли
два человека. Погибшие – пилоты: Виктор Бирюков и Игорь Турик.
Отметим, что
Турик был чемпион мира по аэроакробатике. В 2014 году он стал чемпионом мира на
самолете ЯК-52 в командных соревнованиях, а также бронзовым призером в
многоборье. Помимо это он становился лучшим в России в рамках произвольной
программы и бронзовым призером чемпионата мира в неизвестной программе.