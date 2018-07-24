Мастер высшего пилотажа и чемпион мира погиб при аварии самолета. Второй пилот также умер не приходя в сознание.

Мастер высшего пилотажа и чемпион мира погиб при аварии самолета. Второй пилот также умер не приходя в сознание.В районе деревниДракино Серпуховского района в Подмосковье упал самолет модели Zlin 326, сообщает . Погиблидва человека. Погибшие – пилоты: Виктор Бирюков и Игорь Турик.Отметим, чтоТурик был чемпион мира по аэроакробатике. В 2014 году он стал чемпионом мира насамолете ЯК-52 в командных соревнованиях, а также бронзовым призером вмногоборье. Помимо это он становился лучшим в России в рамках произвольнойпрограммы и бронзовым призером чемпионата мира в неизвестной программе.