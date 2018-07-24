Одна из самых именитых футболисток Юлия Борисенко скончалась в Минске в возрасте 28 лет. Спортсменка в последние годы выступала за Звезду-БГУ. Ранее она становилась четырехкратной чемпионкой своей страны, а также чемпионкой и обладательницей Кубка России. Мы глубоко потрясены. Трудно принять эту печальную новость, — сообщается на странице клуба. О причинах смерти не сообщается. Смерть спортсменки стала тем более неожиданной, что только 21 июля она сыграла свой последний матч.

Одна из самых именитых футболисток Белоруссии Юлия Борисенко скончалась в Минске в возрасте 28 лет. Спортсменка в последние годы выступала за "Звезду-БГУ". Ранее она становилась четырехкратной чемпионкой своей страны, а также чемпионкой и обладательницей Кубка России."Пришла печальная новость о том, что не стало футболистки "Звезды-БГУ" Юлии Борисенко. Мы глубоко потрясены. Трудно принять эту печальную новость", — сообщается на странице белорусского клуба в социальной сети "ВКонтакте". О причинах смерти спортсменки не сообщается.Смерть спортсменки стала тем более неожиданной, что она только 21 июля сыграла свой последний матч за "Звезду" в национальном первенстве страны против команды "Славянка" (22:0) и даже стала автором одного из мячей.