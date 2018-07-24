Олег Павлецов отказался участвовать в выборах по личным обстоятельствам
Олег Павлецов отказался участвовать в выборах по личным обстоятельствам
Представитель партии «Гражданская инициатива» Олег Павлецов отказался участвовать в выборах губернатора Владимирской области, сообщает со ссылкой на председателя регионального избиркома Вадима Минаева.
В сообщении говорится, что Олег Павлецов отказался от участия в выборах по личным обстоятельствам.
Таким образом, осталось на пост главы региона. Это Сергей Бирюков, выдвинутый региональным отделением партии «Справедливая Россия», кандидат от партии «Патриоты России» Сергей Глумов, представитель ЛДПР Владимир Сипягин, журналист Максим Шевченко, выдвинутый КПРФ, Александр Леонтьев («Народ против коррупции»), представитель Коммунистической партии социальной справедливости Иван Алтухов и губернатор Светлана Орлова
(«Единая Россия»).
Кандидаты должны пройти «муниципальный фильтр», собрав подписи поддержавших их выдвижение муниципальных депутатов. Пока ни один из претендентов на пост главы региона не принес в избирком соответствующие документы.
Напомним, что выборы губернатора Владимирской области состоятся в единый день голосования 9 сентября.