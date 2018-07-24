Телеведущий Иван Ургант принял участие в велокроссе. В перерыве между заездами шоумен успел похвастаться подтянутой фигурой.

Телеведущий Иван Ургант принял участие в велокроссе. В перерыве между заездами шоумен успел похвастаться подтянутой фигурой.В своем Instagram Иван опубликовалчерно-белый снимок. Он позирует возле спортивного велосипеда. Ургант облачен вобтягивающую форму, которая демонстрирует заметно постройневшее телозвезды.Под публикацией шоуменскромно и с юмором написал: "Лордоз, кифоз и необыкновенный кросс! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". Поклонникизаметили в комментариях, что звезда теле-шоу отлично выглядит. "Ванечка, Выпохудели😊 Отличного отдыха!!! Стройняга.....😄", "Чудесныетрусы!👍🤞🏾👀", "Иван,щеки хоть дают усадку от велосипеда или так просто стоишь?", "Ты это гдетакую фигуру взял?", "Иван, ваша грудь слишком сексуальна что бы бытьправдой, если когда нибудь у аудитории пропадет к вам интерес, вы знаете чтоделать)", "Главное – не отсидеть себе гудок!", Что за жуткийкачок???😂😂😂","Ауфф......горячий паренек☝", – писали шутливые и саркастические комплименты почитатели.Отметим, что Ургант тщательноследит за своим внешним видом. Иван человек публичный, поэтому быть стройным –это его обязанность. Тем более телевизионная камера прибавляет 3-4 лишнихкилограмма. Также модная нынче одежда для мужчин подразумевает приталенные силуэты,что для ведущего является еще одним стимулом держать себя в форме.Некоторое время назад Иван всерьез увлекся велоспортом. Начиналосьвсе с одной тренировки в неделю, потом Ваня с семьей устраивал длинныевелопрогулки в отпуске, а потом вышел и на гонку "Тур де Франс", сообщает