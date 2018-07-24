Телеведущий Иван Ургант принял участие в велокроссе. В перерыве между заездами шоумен успел похвастаться подтянутой фигурой.
Телеведущий Иван Ургант принял участие в велокроссе. В перерыве между заездами шоумен успел похвастаться подтянутой фигурой.
В своем Instagram Иван опубликовал
черно-белый снимок. Он позирует возле спортивного велосипеда. Ургант облачен в
обтягивающую форму, которая демонстрирует заметно постройневшее тело
звезды.
Под публикацией шоумен
скромно и с юмором написал: "Лордоз, кифоз и необыкновенный кросс! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". Поклонники
заметили в комментариях, что звезда теле-шоу отлично выглядит. "Ванечка, Вы
похудели😊 Отличного отдыха!!! Стройняга.....😄", "Чудесные
трусы!👍🤞🏾👀", "Иван,
щеки хоть дают усадку от велосипеда или так просто стоишь?", "Ты это где
такую фигуру взял?", "Иван, ваша грудь слишком сексуальна что бы быть
правдой, если когда нибудь у аудитории пропадет к вам интерес, вы знаете что
делать)", "Главное – не отсидеть себе гудок!", Что за жуткий
качок???😂😂😂",
"Ауфф......горячий паренек☝", – писали шутливые и саркастические комплименты почитатели.
Отметим, что Ургант тщательно
следит за своим внешним видом. Иван человек публичный, поэтому быть стройным –
это его обязанность. Тем более телевизионная камера прибавляет 3-4 лишних
килограмма. Также модная нынче одежда для мужчин подразумевает приталенные силуэты,
что для ведущего является еще одним стимулом держать себя в форме.
Некоторое время назад Иван всерьез увлекся велоспортом. Начиналось
все с одной тренировки в неделю, потом Ваня с семьей устраивал длинные
велопрогулки в отпуске, а потом вышел и на гонку "Тур де Франс", сообщает