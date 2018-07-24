Юная жительница Сыктывкара прямо на ходу выпала из салона отцовской машины, причем водитель не сразу заметил потерю. Происшествие попало в объектив камеры регистратора.

Юная жительница Сыктывкара прямо на ходу выпала из салона отцовской машины, причем водитель не сразу заметил потерю. Происшествие попало в объектив камеры регистратора.Опасный случай произошел во второй половине дня 16 июля в поселке Дырнос, когда "Лада" выезжала на оживленную дорогу. При повороте налево задняя дверь легковушки открылась, и на проезжую часть выпала девочка лет шести. Она отлетела на обочину, но самостоятельно поднялась на ноги и, прихрамывая, побежала к машине, остановившейся примерно в 20 метрах от места ДТП.На помощь девочке пришел ее отец, а затем из салона "Лады" выбежал еще один ребенок, который, судя по всему, как и пострадавшая, не был пристегнут ремнями безопасности.О характере полученных ребенком травм ничего не сообщается, как и о реакции со стороны ГИБДД.