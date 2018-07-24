До конца 2018 года квадратный метр в новостройках может подорожать на 10%, считает руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев.

Эксперт напомнил, что в первом квартале текущего года объем предложения снизился впервые за несколько лет, передает РИА Новости. "Объем нового предложения на 50% меньше, чем год назад", - отметил он.При этом спрос за год вырос на 45%, и доля ипотеки растет. В этой ситуации рынок неизбежно придет к увеличению стоимости квадратного метра. "Цены до конца года могут вырасти на 10%", — считает Родионцев.В настоящее время средняя цена квадратного метра столичных новостроек комфорт-класса, по данным Est-a-Tet, составляет 160,7 тысячи рублей. Для стандарт-класса средний ценник составил 114,5 тысячи рублей за квадрат.