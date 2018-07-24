Королева Великобритании Елизавета II презентовала
принцу Гарри и его супруге великолепный особняк в пригороде Лондона Виндзоре. В
их собственности теперь Adelaide Cottage.
Королева Великобритании Елизавета II презентовала
принцу Гарри и его супруге великолепный особняк в пригороде Лондона Виндзоре. В
их собственности теперь Adelaide Cottage.
Герцогиня и
герцог Сассекские уже осмотрели коттедж и остались очень им довольны. В скором
времени Гарри и Меган планируют перебраться в царские хоромы.
В коттедже
есть также семь закрытых входов и выходов, через которые супруги могут тайно
посещать свое семейное гнездышко, не беспокоясь, что их застигнут врасплох
папарацци, передает Daily Mail.
Особняк расположен неподалеку от частных апартаментов королевы и герцога
Эдинбургского, а также всего в нескольких километрах от Guards Polo Club,
который регулярно посещает принц Гарри.
Кованый
потолок главной спальни молодоженов украшают позолоченные дельфины и веревочный
орнамент. Есть в особняке и мраморный камин.
Adelaide Cottage был построен в 1831 году. Он
предназначался для жены короля Вильгельма IV Аделаиды. После ее смерти коттедж
стал домом для королевских сановников и придворных. В 1952 году он был
реконструирован.
Ранее британская королева
подарила молодоженам особняк York Cottage, который находится в 187 километрах
от Лондона. Средневековая вилла располагается среди охотничьих угодий и
болот королевского владения Сандрингем в графстве Норфолк.