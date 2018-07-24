Королева Великобритании Елизавета II презентовала принцу Гарри и его супруге великолепный особняк в пригороде Лондона Виндзоре. В их собственности теперь Adelaide Cottage.

Королева Великобритании Елизавета II презентовалапринцу Гарри и его супруге великолепный особняк в пригороде Лондона Виндзоре. Вих собственности теперь Adelaide Cottage.Герцогиня игерцог Сассекские уже осмотрели коттедж и остались очень им довольны. В скоромвремени Гарри и Меган планируют перебраться в царские хоромы.В коттеджеесть также семь закрытых входов и выходов, через которые супруги могут тайнопосещать свое семейное гнездышко, не беспокоясь, что их застигнут врасплохпапарацци, передает Daily Mail.Особняк расположен неподалеку от частных апартаментов королевы и герцогаЭдинбургского, а также всего в нескольких километрах от Guards Polo Club,который регулярно посещает принц Гарри.Кованыйпотолок главной спальни молодоженов украшают позолоченные дельфины и веревочныйорнамент. Есть в особняке и мраморный камин.Adelaide Cottage был построен в 1831 году. Онпредназначался для жены короля Вильгельма IV Аделаиды. После ее смерти коттеджстал домом для королевских сановников и придворных. В 1952 году он былреконструирован.Ранее британская королеваподарила молодоженам особняк York Cottage, который находится в 187 километрахот Лондона. Средневековая вилла располагается среди охотничьих угодий иболот королевского владения Сандрингем в графстве Норфолк.