Олимпийская чемпионка Пхенчхана по фигурному катанию Алина Загитова номинирована на звание спортсменки года по версии Женского спортивного фонда. Всего в число претендентов на звание вошло десять спортсменок, представляющих индивидуальные виды спорта.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана по фигурному катанию Алина Загитова номинирована на звание спортсменки года по версии Женского спортивного фонда. Всего в число претендентов на звание вошло десять спортсменок, представляющих индивидуальные виды спорта.Помимо Загитовой в шорт-лист номинации также вошли немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, а также ряд американок: сноубордистка Хлоя Ким, легкоатлетка Шалан Флэнаган, горнолыжница Микаэла Шиффрин, пловчиха Сиомне Мануэль, Кларесса Шилдс (бокс), Бренна Хакаби (пара-сноуборд), Ханна Робертс (велоспорт), а также паралимпийка Оксана Мастерс, представляющая лыжные гонки и биатлон.Победительница определится путем голосования болельщиков, а также членов специальной комиссии и будет названа 17 октября в Нью-Йорке.