Избитый в ярославской колонии осужденный Евгений Макаров находится в тяжелом психологическом состоянии и тяжело реагирует на несправедливость. Между тем, руководство ФСИН обещает обеспечить его безопасность.

Избитый в ярославской колонии осужденный Евгений Макаров находится в тяжелом психологическом состоянии и тяжело реагирует на несправедливость. Между тем, руководство ФСИН обещает обеспечить его безопасность.Как сообщил "Интерфаксу" глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов, у Евгения тяжелое психологическое состояние, он перенес сильный стресс и не один раз. "У него есть целый ряд претензий, которые могут показаться мелкими человеку в обычной ситуации. Например, что не выдают вовремя газеты, которые он выписывает, — отметил Федотов. – Это проблемы, которые могут решаться элементарно, чтобы подобные конфликты не возникали".Первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый дал указания по обеспечению физической безопасности осужденного Евгения Макарова. В понедельник Анатолий Рудый, уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин и Михаил Федотов посетили ярославскую ИК-1, в которой год назад был избит сотрудниками осужденный Макаров. После этого они встретились с самим заключенным.Инцидент с избиением заключенного Макарова произошел 29 июня 2017 года. Видео, на котором 18 сотрудников колонии пытают молодого человека, скованного наручниками, попало в СМИ и вызвало общественный резонанс. По делу были задержаны 6 человек.ИК-1 УФСИН Ярославской области уже оказывалась в центре скандала, связанного с избиением заключенных. В 2017 году избиением подверглись фигурант дела о беспорядках на Болотной площади Иван Непомнящих и двое других осужденных.25-летний Евгений Макаров — житель Ярославля — должен выйти на свободу 26 октября.