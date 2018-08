Гитарист американской рок-группы Every Time I Die Джордан Бакли спас поклонницу, случайно попав ей пивом в глаз во время одного из концертов. Музыкант думал, что испортил девушке зрение, однако та, напротив, поблагодарила артиста.

Гитарист американской рок-группы Every Time I Die Джордан Бакли спас поклонницу, случайно попав ей пивом в глаз во время одного из концертов. Музыкант думал, что испортил девушке зрение, однако та, напротив, поблагодарила артиста, сообщает Consequence Of Sound.Об удивительном инциденте Бакли рассказал в своем "Твиттере".По словам музыканта, после одного из концертов к нему подошла женщина и сказала, что как-то раз участник Every Time I Die плюнул со сцены пивом в зал и попал ей в глаз."Я извинился за свое дурачество", — отметил Бакли.A lady came up to me and said “I saw you guys a little bit ago, and you spit beer in the air, and I was in front and some got in my eye.” I apologized. Said our shows get wacky, never know what’s gonna happen. I was probably just trying to mimic someone way cooler than me...— jordan buckley (@JordanETID) 21 июля 2018 г.Однако фанатка рассказала, что после этого глаз болел у нее еще несколько дней. Она решила пойти к врачу."Я извинился еще десять раз и приготовился к судебному иску", — заявил музыкант.Впрочем, девушка рассказала, что этот инцидент спас ей жизнь.По ее словам, врач отметил, что боли у нее в голове не имели никакого отношения к попаданию пива в глаз. Оказалось, что у фанатки Every Time I Die была опухоль мозга, которую удалось выявить на ранней стадии и вовремя удалить."Приходите на наши концерты, и мы спасем вам жизнь", — подытожил Бакли.