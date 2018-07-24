Начальник Главного управления МЧС по Томской области генерал-майор Михаил Бегун задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере.

Начальник Главного управления МЧС по Томской области генерал-майор Михаил Бегун задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере.Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Следственного комитета России, отметив, что задержание генерала было проведено оперативниками Федеральной службы безопасности РФ.В СКР подчеркнули, что на основании материалов УФСБ России по Томской области в отношении Бегуна возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки в особо крупном размере".Генерал-майор МЧС подозревается в том, что в июне-июле 2018 года потребовал от своего сотрудника взыскать денежные средства с руководителей бизнес-компаний, подконтрольных томскому главному управлению МЧС. Взаимен пообещав им содействие, как начальника главка.Затем он приказал подчиненному выдать предпринимателю, согласившемуся на данные условия, лицензию на осуществление деятельности, несмотря на отсутствие необходимого оборудования.В итоге после задержания Бегуна, деньги были изъяты. Проводятся допросы подозреваемого и свидетелей, выполняются другие следственные действия.