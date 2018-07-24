Футболист московского Спартака Денис Глушаков в предстоящем сезоне останется капитаном команды. Такое решение было принято по результатам внутрикомандного голосования, в котором сами футболисты выбирали своего капитана.

Футболист московского "Спартака" Денис Глушаков в предстоящем сезоне останется капитаном команды. Такое решение было принято по результатам внутрикомандного голосования, в котором сами футболисты выбирали своего капитана."Я горд носить капитанскую повязку "Спартака". Благодарен команде за то, что проголосовали за меня. Я остаюсь капитаном клуба, — написал в своем личном Instagram сам Глушаков. – Горжусь ребятами и тем, что мы вместе добились чемпионства в сезоне 2016/17. На этом нельзя останавливаться. Двигаемся только вперед"!Я горд носить капитанскую повязку «Спартака». Спасибо команде, что они проголосовали сегодня за меня, и я остаюсь капитаном клуба. Горжусь ребятами и тем, что мы добились вместе чемпионства в сезоне 2016-2017 г. Нельзя на этом останавливаться, двигаемся только вперед!#спартак #москва #россия #рфпл #repostПубликация от Denis Glushakov (@glushak8) 24 Июл 2018 в 9:02 PDTНапомним, что Глушаков является игроком "Спартака" с 2013 года. За время выступлений за команду он стал однократным чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.