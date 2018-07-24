В пригородах Афин и в районе городка Каламос сразу несколько лесных пожаров перекинулись на населенные пункты. Спасаясь от огня, люди бегут к морю. С места ЧП приходят кадры очевидцев, на которых видны горящие дома и сотни людей с вещами у кромки воды.

В пригородах Афин и в районе городка Каламос сразу несколько лесных пожаров перекинулись на населенные пункты. Спасаясь от огня, люди бегут к морю. С места ЧП приходят кадры очевидцев, на которых видны горящие дома и сотни людей с вещами у кромки воды.Как сообщил заместитель министра морского флота и островной политики страны Нектариос Санториниос, в ночь на вторник береговая охрана спасла от лесных пожаров 689 человек, которые собрались на побережье близ Рафины, в том числе на пляжах Коккино Лиманаки и Мати. Люди были доставлены в порт Рафины, а оттуда вывезены в другие безопасные места.Как уточняет ТАСС, в операции были задействованы 12 быстроходных катеров и судов Береговой охраны, а также около 30 небольших частных катеров, которые подбирали людей, в том числе и в воде. Те, кто хотел уехать в Афины, отправились туда на предоставленных автобусах. Примерно 30 человек, у которых не было крова, были направлены в местные гостиницы.Страшные кадры с места стихии публикует, в частности издание Greek Reporter. В комментариях к этому видео в Facebook местные жители пишут, что более 150 пострадавших от огня получили тяжелые ожоги, и врачи опасаются за их жизни.Звучит и версия поджогов: как говорят местные жители, пожары возникли в 15 населенных пунктах Аттики.По последним данным, число погибших достигло 60 человек. Количество пострадавших приближается к 200. Известно, что среди жертв — много детей, так как в зоне огня находились два летних лагеря.ВМС Греции используют беспилотные летательные аппараты, предоставленные странами-союзницами, для изучения районов, пострадавших от катастрофических лесных пожаров. Как информировал министр национальной обороны Греции Панос Камменос, некоторые из спасенных находились на расстоянии в 4 мили от берега.Первый заместитель министра обороны Фотис Кувелис в свою очередь сообщил, что в полную готовность приведены все военные госпитали, мобильные хирургические палаты и ожоговые отделения, выделены две военные машины скорой помощи для перевозки раненых. Камменос и Кувелис вместе с начальником Главного штаба авиации облетели на вертолете районы, которые пострадали от лесных пожаров.Еврокомиссия в ближайшие часы активирует европейский механизм гражданской обороны для помощи охваченной лесными пожарами Греции. Мониторингом ситуации с катастрофическими лесными пожарами в Греции сейчас занимается Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации, который "обеспечит выделение странами сообщества необходимых средств и возможностей для помощи Греции". Речь в первую очередь идет об отправке в Грецию пожарных самолетов и вертолетов, других мобильных средств тушения пожаров, бригад пожарных и спасателей, о предоставлении медицинских бригад.Ранее власти страны признали, что ситуация вышла из-под контроля, в одиночку греки со стихией не справятся – и запросили помощь у других государств. "Это сложный момент для Аттики, и тяжелая ночь для всей Греции, — констатировал премьер-министр Греции Алексис Ципрас, который прервал из-за пожаров свой визит. — Сейчас мы все должны быть в полной готовности, быть едины перед лицом этой беды, с которой столкнулась Аттика и вся страна".Лесные пожары в этом регионе Греции возникли из-за аномальной жары (в последние дни столбик термометра поднимался до 38-40 градусов). В настоящее время они продолжают бушевать в трех районах столичной области Аттика — в районе города Кинета (50 километров к западу от Афин), в восточной Аттике и в районе городка Каламос. Три очага зафиксированы в области Коринфия (Пелопоннес) и близ города Ханья (остров Крит).