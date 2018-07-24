В Греции в результате лесных пожаров, по данным агентства Reuters, погибли уже свыше 70 человек. В стране объявлен трехдневный траур. Соболезнования греческому народу выразил президент России. По информации наших дипломатов, пострадавших и погибших среди россиян нет.

В Греции в результате лесных пожаров, по данным агентства Reuters, погибли уже свыше 70 человек. В стране объявлен трехдневный траур. Соболезнования греческому народу выразил президент России. По информации наших дипломатов, пострадавших и погибших среди россиян нет. Тем временем, ситуация с пожарами на фоне 40-градусной жары уже выходит из-под контроля. Поэтому Москва одной из первых предложила Афинам свою помощь.Отблески пожаров даже на колоннах древнего Парфенона в афинском Акрополе. Греческая столица в огненном кольце. В воздухе запах гари, небо затянуто клубами дыма."Пожары находятся с двух сторон. Один пожар, большой, который уже немного локализован, находится со стороны Акрополя. Там дым, ничего не видно", — рассказывает главный редактор портала "Русские Афины".Главный редактор портала "Русские Афины" с крыши собственного дома (тут хотя бы дышать можно) показывает, как город окружает пламя. Очаги возгорания по всей южной Греции сейчас даже с авиалайнеров хорошо видны."Один из первых пожаров начинается в западной части Аттики. Это горы между городом Коринфом и городом Афины. Лесной пожар спускается в прибрежную зону там, где находится селение Кинета", — говорит житель Афин Александр Иович.Прибрежная деревушка Мати выгорела почти полностью. Вот кадры оттуда: сожженные дома и автомобили."К счастью, есть море. Нас эвакуировали по воде, потому что огонь преградил нам путь. То, что я увидел, было похоже на гибель Помпеи", — делится впечатлениями житель поселка Мати Костас Лаганас.Огонь согнал людей к морю. Их оттуда пытались эвакуировать лодками и катерами. В темноте и давке бросались в воду, не успевая даже просто надеть спасательные жилеты."Местами огонь подходил буквально к кромке воды. И есть даже утонувшие. Это те люди, которые пытались скрыться от пожара в воде", — рассказывает руководитель греческой редакции агентства Sputnik Регина Хохлова.Только здесь, на курортных пляжах под Афинами, погибло, задохнулось угарным газом, двадцать шесть человек, в том числе и маленькие дети. Общее количество жертв больше 70. Есть раненые и пропавшие без вести."Огонь шел на нас так быстро, мы даже не понимали, что происходит. Я впервые в жизни видела что-то подобное", — вспоминает жительница поселка Мати Нана Лагану.Российских граждан среди пострадавших нет, заявили в посольстве. Судьба туристов под особым контролем. Их в районах, где горят леса, по данным Ростуризма, сейчас около двух тысяч человек."В Греции находятся около 60 тысяч российских туристов. Из них около 2 тысяч человек находятся в Афинах и окрестностях. По нашим данным, никто из них не пострадал", — заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.Жара под сорок и сильный ветер мгновенно превратили Аттику, это столичный регион, часть Пелопоннеса и Крита в зоны бедствия. И вот уже премьер-министр страны Алексис Ципрас прерывает свой визит в Боснию и Герцеговину и принимает участие в заседаниях чрезвычайного штаба."Это сложный момент для Аттики и тяжелая ночь для все Греции. Более 600 сотрудников пожарной службы сейчас борются с огнем, 300 машин распределены по трем фронтам. Все должны быть в полной боевой готовности", — заявил премьер-министр.Масштаб трагедии таков, что, возможно, придется воспользоваться международной помощью. Россия заявила, что готова ее предоставить — тем более, что у отечественных спасателей есть опыт тушения греческих лесных пожаров.