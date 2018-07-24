Заботятся о детях больше полувека. Один из самых известных загородных лагерей отметил юбилей. Икару исполнилось 60 лет. Он принадлежал заводу, пережил годы запустения и вновь вернулся к жизни благодаря городу. Сейчас лагерь принимает за лето более тысячи детей. У руководства есть новые планы. Как изменится Икар расскажет Валерия Саенко.

Заботятся о детях больше полувека. Один из самых известных загородных лагерей отметил юбилей. "Икару" исполнилось 60 лет. Он принадлежал заводу, пережил годы запустения и вновь вернулся к жизни благодаря городу. Сейчас лагерь принимает за лето более тысячи детей. У руководства есть новые планы. Как изменится "Икар", расскажет Валерия Саенко.Июльскую смену в "Икаре" посвятили юбилейной теме. Каждый отряд - праздничное агентство, которое готовит грандиозный день рождения. Сегодня всех ждут танцы, показ мод и живая музыка.Оксана Ерашова, зам. главы администрации г. Владимира: "Здесь, в этом замечательном лагере, я уверена, все смены, и 1, и 2, и 3, которая будет, для вас будет одним из самых ярких событий в вашей молодой жизни".У "Икара" богатая история. В советское время здесь отдыхали дети рабочих "Автоприбора". С визитами приезжали Каманин, Кубасов и Леонов. Евгений Шкунников стал директором лагеря - в 1995, в самое тяжёлое время. Финансировать детский отдых заводу стало не по карману. Лагерь закрыли на год. А на территорию стали забираться воры. Охранять лагерь пришлось самому директору. По ночам Евгений Георгиевич дежурил у ворот с ломом.Евгений Шкунников, бывший директор лагеря "Икар": "Я много здесь сохранил, сохранил почти все: оборудование столовой, холодильные установки, постельное бельё, около 2-х тысяч. И мы сразу открыли лагерь".Центр детского отдыха перешёл на баланс города. Сейчас в каждую смену здесь отдыхают около 350 юных владимирцев. Многие приезжают не по одному разу. Лене уже 14, это её шестое лето в "Икаре".Лена Пилипенко: Самое активное - это в стихотворном баттле мы рассказывали стихи, выявили победителей из старших отрядов, но я тоже постаралась.- Чьи стихи читала?- Ну, про войну.Ирина, мама Лены: "Отправляем в лагерь, потому что близко доехать, нравится отдыхать здесь, получает новые впечатления, новых друзей. Ребенок у меня ездит сюда уже каждый год, где-то после 3 класса мы начали сюда ездить. Нам здесь нравится".Чтобы было ещё лучше администрация лагеря каждый год делает ремонт. В этом году обновили площадку для центральной линейку, заасфальтировали несколько дорожек и сделали ремонт в жилых корпусах. Но главное, вскоре, лагерь сможет перейти на круглогодичный режим работы.Андрей Лагутин, директор детско-юношеского центра отдыха "Икар": "Уже у нас произведен расчет, первоначальный проект газификации будет составлять 370 тысяч рублей. Это план на перспективу, пока что это первый этап будет, подведен будет газ на территорию лагеря, а в дальнейшем будем постепенно корпуса переводить на зимний режим, подводить отопление".Ольга Деева, глава г. Владимира: "Буквально сегодня на заседании комитета решили выделить кругленькую сумму для того, чтобы здесь в лагере были заасфальтированы новые дорожки - 880 квадратных метров. Я считаю, что если вы не увидите в эту вашу смену, то обязательно на будущий год вы увидите как преображается эта зона".Юбилейная смена в лагере подходит к концу. Но многие ребята хотят вернуться ещё и на третью смену.