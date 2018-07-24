Практика взаимодействия государственных органов с гражданами в интерактивном режиме в современных условиях получает все большее распространение.

Практика взаимодействия государственных органов с гражданами в интерактивном режиме в современных условиях получает все большее распространение. Одной из первых служб охраны правопорядка, в свое время открывших онлайн-доступ к интересующей людей информации, является Госавтоинспекция.Количество интерактивных сервисов, предоставляемых через официальный сайт службы (www.гибдд.рф), постоянно увеличивается, а информация, предоставляемая с их помощью, становится все более наглядной и подробной.На сегодняшний день на официальном сайте Госавтоинспекции успешно функционирует ряд интерактивных сервисов, призванных максимально упростить и ускорить получение гражданами важной для них информации:- сервис проверки наличия неуплаченных штрафов, позволяющий узнать обо всех нарушениях, совершенных на определенном транспортном средстве на всей территории страны (в первом полугодии 2017 года граждане проверили через него свои штрафы более 61 млн. раз, а за аналогичный период текущего года эта цифра составила уже свыше 173,5 млн.). На сегодняшний день сервис дополнен функционалом по предоставлению гражданам фотоматериалов, послуживших доказательной базой при наложении штрафов центрами автоматизированной фиксации административных правонарушений. В настоящее время фотоматериалы правонарушений предоставлены здесь из всех субъектов Российской Федерации;- сервис проверки транспортных средств, позволяющий проверить «историю» автомобиля (на предмет розыска, участия в дорожно-транспортных происшествиях, а также наличия запретов и ограничений), что востребовано гражданами при заключении сделок купли-продажи транспортных средств. На протяжении 6 месяцев 2017 года граждане обратились к интернет-ресурсу Госавтоинспекции за этой услугой 14,3 млн. раз, а в текущем году она запрашивалась ими уже более 44,7 млн. раз).Проверкой участия транспортного средства в ДТП за минувшие погода интересовались свыше 59,5 млн. раз (за 6 месяцев минувшего года – 11 млн.). Поступило 22 млн. обращений за информацией о том, находился ли автомобиль в розыске (6 месяцев 2017-го – 9,6 млн.). Наличие ограничений у того или иного транспортного средства проверили 23,8 млн. раз (6 месяцев 2017 года чуть менее 13,1 млн.);- сервис проверки водительских удостоверений, предоставивший гражданам, а также работодателям, принимающим на работу и выпускающим на линию водителей, возможность получить информацию о том, выдавалось ли то или иное водительское удостоверение, находится ли данный документ в розыске, а также есть ли сведения о лишении его владельца права управления транспортными средствами. В первом полугодии 2017 года через сервис было осуществлено свыше 2.6 млн. проверок водительских удостоверений, а за аналогичный период 2018-го таких проверок проведено более 5,7 млн.Кроме интерактивных сервисов, на официальном сайте Госавтоинспекции также реализованы различные удобные онлайн-справочники, которые позволяют мгновенно получать пользователям необходимую информацию по интересующим их вопросам в сфере деятельности службы.