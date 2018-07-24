Чемпион и мастер спорта по
бодибилдингу и фитнесу – уроженец Украины Петр Кушка
полгода назад узнал, что он приемный ребенок. Он
появился на свет в городе Кировоград Украинской СССР, а спустя несколько месяцев родная мать отказалась от него. Чтобы выяснить всю правду о себе и своей семье
он обратился в программу Прямой эфир телеканала Россия 1.
Чемпион и мастер спорта по
бодибилдингу и фитнесу – уроженец Украины Петр Кушка
полгода назад узнал, что он приемный ребенок. Он
появился на свет в городе Кировоград Украинской СССР, а спустя несколько месяцев родная мать отказалась от него. Чтобы выяснить всю правду о себе и своей семье
он обратился в программу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".
Петр никогда не ощущал, что растет у неродных
ему людей. Его с младенчества окружили заботой, любовью и вниманием, что такой
мысли даже возникнуть не могло.
"У меня с родителями всегда были очень теплые отношения,
очень близкие. Мне очень хотелось быть таким как папа. Занимаясь спортом,
всегда думал о том, что я хочу показать ему, какой у него сын, чтобы он мною
гордился", – поведал Петр. По словам бодибилдера, любовь к спорту ему привил отец,
он водил его на тренировки и присутствовал практически на всех соревнованиях: "Я
никогда не чувствовал, что я не его сын".
Кушка называет приемных родителей своими ангелами-хранителями. То, что его приняли в семью именно эти люди, он считает невероятным везением. К
своим биологическим матери и отцу он не питает ненависти и злобы, он испытывает
чувство благодарности за подаренную жизнь. "Когда она отдавала меня она сказала:
"Наконец-то заберите этого азербайджанца". Видимо у нее была обида на отца, я
так думаю", – поведал спортсмен.
Ведущий Андрей Малахов анонсировал выход родной матери Петра
Светланы Григорьевны Совко. Рыдающая женщина вышла из-за кулис и упала на
колени перед брошенным сыном. Воющая женщина молила мужчину о прощении. Кушка
пытался помочь Светлане Григорьевне встать, но та долгое время не находила в
себе силы подняться. Душераздирающая сцена шокировала гостей и
экспертов программы. Ведущий Андрей Малахов не успевал смахивать слезы.
Захлебываясь от рыданий, Совко рассказала, что бросить сына ее вынудила нужда. "Я отказалась потому что мне нечем было тебя кормить. У
меня не было молока. А последнее молоко, которое я согрела, его разлил мамин
муж. Мама заставляла отдать тебя еще в роддоме. Но я не смогла", – с трудом
рассказала женщина.
Сыну Светлана она дала имя Виталик. Его отца звали Эльбрус, он действительно был азербайджанец. Мужчина отказался от Светланы и мальчика. Двухмесячного малыша Совко отнесла в
детский дом.
"Через год я пришла, спросила про Виталика. Мне сказали, что
он умер. Был болен крупом",– вспоминает биологическая мать спортсмена. По
словам женщины у нее есть еще трое детей. Ни одного из своих наследников она не
воспитывала.
В студии появился младший брат Петра – Андрей Совко. Мужчина
поведал об ужасном детстве в интернате: ребенком, он постоянно ходил голодным, терпел жестокие наказания, издевательства и даже прошел психиатрическое
лечение. По словам Андрея, было много желающих забрать его в семью, но мать
написала отказ от усыновления.
Старший брат бодибилдера Александр Дегтярев вышел на связь
со студией по скайпу. Он также воспитывался в приемной семье и благодарен
тем людям, которые его вырастили.
После Петр прослушал аудиосообщение от старшей сестры.
Женщина очень обрадовалась родственнику и предположила, что вскоре они смогут встретиться.
"В первую очередь хочу поблагодарить вас Андрей, -решил высказаться
Кушка – Мне на самом деле стало легче. Упал камень".