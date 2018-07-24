Чемпион и мастер спорта по бодибилдингу и фитнесу – уроженец Украины Петр Кушка полгода назад узнал, что он приемный ребенок. Он появился на свет в городе Кировоград Украинской СССР, а спустя несколько месяцев родная мать отказалась от него. Чтобы выяснить всю правду о себе и своей семье он обратился в программу Прямой эфир телеканала Россия 1.

Чемпион и мастер спорта пободибилдингу и фитнесу – уроженец Украины Петр Кушкаполгода назад узнал, что он приемный ребенок. Онпоявился на свет в городе Кировоград Украинской СССР, а спустя несколько месяцев родная мать отказалась от него. Чтобы выяснить всю правду о себе и своей семьеон обратился в программу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".Петр никогда не ощущал, что растет у неродныхему людей. Его с младенчества окружили заботой, любовью и вниманием, что такоймысли даже возникнуть не могло."У меня с родителями всегда были очень теплые отношения,очень близкие. Мне очень хотелось быть таким как папа. Занимаясь спортом,всегда думал о том, что я хочу показать ему, какой у него сын, чтобы он мноюгордился", – поведал Петр. По словам бодибилдера, любовь к спорту ему привил отец,он водил его на тренировки и присутствовал практически на всех соревнованиях: "Яникогда не чувствовал, что я не его сын".Кушка называет приемных родителей своими ангелами-хранителями. То, что его приняли в семью именно эти люди, он считает невероятным везением. Ксвоим биологическим матери и отцу он не питает ненависти и злобы, он испытываетчувство благодарности за подаренную жизнь. "Когда она отдавала меня она сказала:"Наконец-то заберите этого азербайджанца". Видимо у нее была обида на отца, ятак думаю", – поведал спортсмен.Ведущий Андрей Малахов анонсировал выход родной матери ПетраСветланы Григорьевны Совко. Рыдающая женщина вышла из-за кулис и упала наколени перед брошенным сыном. Воющая женщина молила мужчину о прощении. Кушкапытался помочь Светлане Григорьевне встать, но та долгое время не находила всебе силы подняться. Душераздирающая сцена шокировала гостей иэкспертов программы. Ведущий Андрей Малахов не успевал смахивать слезы.Захлебываясь от рыданий, Совко рассказала, что бросить сына ее вынудила нужда. "Я отказалась потому что мне нечем было тебя кормить. Уменя не было молока. А последнее молоко, которое я согрела, его разлил маминмуж. Мама заставляла отдать тебя еще в роддоме. Но я не смогла", – с трудомрассказала женщина.Сыну Светлана она дала имя Виталик. Его отца звали Эльбрус, он действительно был азербайджанец. Мужчина отказался от Светланы и мальчика. Двухмесячного малыша Совко отнесла вдетский дом."Через год я пришла, спросила про Виталика. Мне сказали, чтоон умер. Был болен крупом",– вспоминает биологическая мать спортсмена. Пословам женщины у нее есть еще трое детей. Ни одного из своих наследников она невоспитывала.В студии появился младший брат Петра – Андрей Совко. Мужчинаповедал об ужасном детстве в интернате: ребенком, он постоянно ходил голодным, терпел жестокие наказания, издевательства и даже прошел психиатрическоелечение. По словам Андрея, было много желающих забрать его в семью, но матьнаписала отказ от усыновления.Старший брат бодибилдера Александр Дегтярев вышел на связьсо студией по скайпу. Он также воспитывался в приемной семье и благодарентем людям, которые его вырастили.После Петр прослушал аудиосообщение от старшей сестры.Женщина очень обрадовалась родственнику и предположила, что вскоре они смогут встретиться."В первую очередь хочу поблагодарить вас Андрей, -решил высказатьсяКушка – Мне на самом деле стало легче. Упал камень".