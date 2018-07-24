Чемпион и мастер спорта по бодибилдингу Петр Кушка всю жизнь прожил в семье с любящими родителями. Однако мужчину терзали сомнения: родной ли он ребенок? Полгода назад его подозрения подтвердились. Чтобы выяснить всю правду о своей родной семье, он обратился в редакцию программы Прямой эфир.

34-летний украинский чемпион и мастер спорта по бодибилдингу и фитнесу Петр Кушка всю жизнь прожил в семье с любящими родителями, где был безмятежно счастлив, любим, где его поддерживали, им гордились. Однако еще с 18 лет мужчину терзали сомнения: родной ли он ребенок? Полгода назад его подозрения подтвердились, Петр узнал, что приемные родители усыновили его в возрасте двух месяцев. По крупицам он стал собирать информацию о себе, но зашел в тупик, и чтобы выяснить всю правду о своей родной семье, обратился в редакцию программы "Прямой эфир".У самого Петра Кушки сейчас уже двое собственных детей: старшему 6 лет, а младшему 1 год и 3 месяца. Он делает все, чтобы быть для них примером, и не понимает, как можно оставить, отдать своего двухмесячного малыша.Журналисты разыскали биологическую мать Петра. Светлана Совко приехала в студию и со слезами слушала за кулисами сына, а потом на коленях умоляла простить ее за то, что она сделала. По словам женщины, у нее была нелегкая жизнь. Виталик (это настоящее имя Петра при рождении) стал ее третьим ребенком. До его появления она была замужем за западным украинцем. Однако его родня была недовольна русскоязычной родственницей и выгнала ее из дома, когда она уже была беременна вторым ребенком. Светлана вернулась в Кировоград к матери со своей старшей дочкой, а чуть позже у нее родился сын Александр. Отцом Виталика (Петра) стал уроженец Азербайджана. Несколько лет спустя он погиб в ДТП. Отказаться от третьего ребенка Светлану заставила мать. А год спустя, когда она пришла узнать, как он поживает в детском доме, ей сообщили, что тот умер от крупа.Как Петр отреагировал на новость о том, что он приемный ребенок? Что сказал своей родной матери, когда познакомился с ней? Почему биологический отец не захотел стать ему папой? Сколько на самом деле братьев оказалось у Петра? И что стало переломным моментом в жизни Светланы? Ответы в программе "Прямой эфир с Андреем Малаховым".