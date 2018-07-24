Свадьба белорусского рэпера ЛСП с его девушкой Владиславой
прошла втайне от поклонников. Фанаты узнали о женитьбе своего кумира лишь
благодаря видео, опубликованному одни из гостей.
Свадьба белорусского рэпера ЛСП с его девушкой Владиславой
прошла втайне от поклонников. Фанаты узнали о женитьбе своего кумира лишь
благодаря видео, опубликованному одни из гостей.
К церемонии тайно
готовились две недели. Олег Савченко, известный под псевдонимом ЛСП, и
Владислава не хотели, чтобы фанаты нарушали торжественную атмосферу. Свадьбу
назначили на 20 июля – и только сейчас всплыли съемки знаменательного события.
ЛСП известен своей скандальной песней "Монетка" -
на YouTube ее посмотрели более 39 миллионов зрителей. На церемонию
бракосочетания 29-летний исполнитель прибыл в галстуке-бабочке с черепами. По
рассказам гостей, два фаната все же как-то прознали о засекреченном мероприятии
и пытались на него прорваться – но безуспешно, передает Рен ТВ.