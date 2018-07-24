Свадьба белорусского рэпера ЛСП с его девушкой Владиславой прошла втайне от поклонников. Фанаты узнали о женитьбе своего кумира лишь благодаря видео, опубликованному одни из гостей.

Свадьба белорусского рэпера ЛСП с его девушкой Владиславойпрошла втайне от поклонников. Фанаты узнали о женитьбе своего кумира лишьблагодаря видео, опубликованному одни из гостей.К церемонии тайноготовились две недели. Олег Савченко, известный под псевдонимом ЛСП, иВладислава не хотели, чтобы фанаты нарушали торжественную атмосферу. Свадьбуназначили на 20 июля – и только сейчас всплыли съемки знаменательного события.ЛСП известен своей скандальной песней "Монетка" -на YouTube ее посмотрели более 39 миллионов зрителей. На церемониюбракосочетания 29-летний исполнитель прибыл в галстуке-бабочке с черепами. Порассказам гостей, два фаната все же как-то прознали о засекреченном мероприятиии пытались на него прорваться – но безуспешно, передает Рен ТВ.