Сухопутные войска показали хорошую готовность. Вблизи границ появляются новые воинские части

Сухопутные войска показали хорошую готовность. Вблизи границ появляются новые воинские частиЗа последниедва года Россия укрепила западную границу 70 военными соединениями, заявил министробороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, сообщает . Он отметил, чтоэтого требует "складывающаяся обстановка". Для этого, полагает он, необходимо непрерывноесовершенствование боевого состава войск, а также системы их базирования.Министрсообщил, что Западном военном округе сформированы в том числе две дивизии и трибригады. Это подразумевает создание необходимой инфраструктуры – до конца годапланируется ввести в эксплуатацию более 350 объектов.Шойгу обратилвнимание на то, что за последнее время в округе были проведены более 350внезапных проверок, которые констатировали качественный рост уровня подготовкивойск и их готовность к решению задач. Министр добавил, особое внимание уделяетсяподготовке региональной группировки войск Белоруссии и России. Уже ведетсяподготовка к совместным учениям, они пройдут в следующем году. Хорошую готовностьпоказали и сухопутные войска в целом, подчеркнул Шойгу. С 2016 года былопроведено более 750 проверок Сухопутных войск, в том числе 530 внезапных.