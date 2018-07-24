Сергей Собянин в качестве кандидата в мэры Москвы провел встречу со своими доверенными лицами. Встреча прошла в избирательном штабе кандидата.

Сергей Собянин в качестве кандидата в мэры Москвы провел встречу со своими доверенными лицами. Встреча прошла в избирательном штабе кандидата."Спасибо, что пришли на встречу. Спасибо, что вы оказали мне доверие, став моими доверенными лицами. Вообще это такой серьезный гражданский поступок. Должность мэра — это не самое простое занятие. Помимо достижений есть и проблемы, есть задачи, над которыми надо работать. И вы разделяете сегодня и ответственность за то, что произошло и что происходит. По большому счету, своими именами гарантируете, что те обещания, которые мы даем в период предвыборной кампании, будут выполнены. Здесь собрались люди разных возрастов, разных профессий, и, пожалуй, самое главное, что нас объединяет: что мы неравнодушны и активны, мы любим свой город и вместе делаем все, чтобы город процветал», — заявил Сергей Собянин, обращаясь к собравшимся.Он отметил, что среди его нынешних доверенных лиц есть те, кто участвовал в прошлой избирательной кампании. Собянин добавил, что подавляющее большинство всех предвыборных обещаний исполнено."Мы действительно многое сделали, но это совсем не означает, что у нас в городе нет проблем, нерешенных задач. Наоборот, мы находимся в середине пути. И нам не замедляться, и не успокаиваться нужно, а, наоборот, более активно двигаться вперед. Москва вошла в пятерку лучших городов мира, но если мы ничего не будем делать, не будем двигаться вперед, мы очень быстро скатимся опять вниз», — подчеркнул мэр столицы.По его словам, от благополучия города зависит благополучие каждого москвича."Нам необходимо реализовать большие, можно сказать, гигантские проекты в области транспорта, медицины, образования, социальной защиты, экологии», — добавил Собянин.В ходе встречи, он также призвал горожан принять участие голосовании на предстоящих 9 сентября выборах мэра независимо от того, какого кандидата они поддерживают."Я буду благодарен всем москвичам вне зависимости от того, за кого они будут голосовать, очень важно, чтобы они пришли на выборы", — отметил Собянин.Он назвал очень важной поддержку москвичей при реализации городских программ развития."Мы реализуем порой очень непростые задачи, порой они очень конфликтные, и нужно достаточное мужество, чтобы на них решится. Очень важно, чтобы москвичи пришли на выборы и сделали свой осознанный выбор, проголосовали за кандидата, которого считают для них более приоритетным", — сказал Собянин.По его словам, все возможности города должны быть равнодоступны для любого москвича вне зависимости, от места жительств, его благосостояния и возраста."У них у всех должен быть равный доступ к тем сервисам и услугам, которые предоставляет город — к здравоохранению, образованию, транспорту, к благоустройству, общественной среде, культуре. В то же время, это предполагает и взаимную ответственность. Мы, выстраивая систему города равных возможностей, должны иметь под это и политическое основание, политическую поддержку горожан", — напомнил Собянин.В настоящее время в качестве кандидатов в мэры Москвы, кроме действующего мэра столицы Сергея Собянина, участвующего в гонке как самовыдвиженец, Мосгоризбирком зарегистрировал преодолевших "муниципальный фильтр" Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.В число доверенных лиц Собянина вошли более 150 человек.В их числе ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Владимир Мау, телеведущая Елена Малышева, телеведущий, основатель программы "КВН" Александр Масляков, художественный руководитель московского театра Олега Табакова Владимир Машков, художественный руководитель — директор театра имени Ермоловой Олег Меньшиков, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, председатель совета директоров студии "ТРИТЭ" Никита Михалков, вице-президент Федерации спортивной гимнастики Алексей Немов, главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, гимнастка Светлана Хоркина, телеведущая Арина Шарапова, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт и многие другие.Выборы мэра пройдут 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Срок полномочий избранного мэра Москвы — 5 лет.