Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко приехал в Крым по Крымскому мосту и признался, что завидует России. Политик опубликовал в Сети в видеозапись со своими впечатлениями о путепроводе.

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко приехал в Крым по Крымскому мосту и признался, что завидует России. Политик опубликовал в Сети в видеозапись со своими впечатлениями о путепроводе.Журавко снял видео проезда по мосту в Крым через Керченский пролив, которым он воспользовался для въезда на полуостров. Кроме того, политик обратился к украинцам по поводу выдуманных заявлений Киева о грандиозном проекте России."На Украине говорят, что моста не существует – вот я сам на нем нахожусь", – начал свой монолог Журавко. Экс-депутат продемонстрировал на видеозаписи все важнейшие оставляющие путепровода, передает . "Вот та арка знаменитая. Вот железнодорожный мост строится. Как только закончат строительство, экономика в Крыму вырастет", – заявил украинец.После этого политик обратился к народу Незалежной. "Ну что, украинцы, как вас обманывает власть, что не существует этого моста? Своими глазами вижу. Делают добротно и качественно", – сказал он.Также Журавко выразил мнение, что в Киеве попросту завидуют России из-за успешной реализации проекта. При этом политик сам сожалеет, что Крымский мост не был построен совместно с Украиной.Напомним, переправа через Керченский пролив открылась 15 мая. Соединивший Тамань и Керчь мост стал самым протяженным в России.Стоит отметить, что переправой связано множество казусов. Так, агентство финансово-экономических новостей Bloomberg опубликовало карту, на которой Крым не принадлежит ни России, ни Украине.