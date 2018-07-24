Семья Бабченко была знакома с киллером. Перед
инсценировкой убийства тот пытался разрядить обстановку, развлекая жертву
шутками.
Семья Бабченко была знакома с "киллером". Перед
инсценировкой убийства тот пытался разрядить обстановку, развлекая жертву
шутками.
Подробности
инсценировки покушения на журналиста Аркадия Бабченко его супруга рассказала в
интервью Би-Би-Си. О подготовке плана муж сообщил ей за рюмкой водки. Они
выпили, после чего Бабченко рассказал Ольге, что собирается поймать тех, кто собирается
его убить.
Как выяснилось, с будущим "киллером" Алексеем
Цимбалюком Аркадий и Ольга были знакомы, тот даже бывал у них дома. Когда
созрел план инсценировки убийства, ольга интресовалась, нет ли другого выхода
из ситуации. Ее убедили, что покушение – единственный вариант, женщина не стала
спорить.
Потенциального убийцу мужа Ольга даже похвалила. "Киллер
молодец, он, конечно, разрядил обстановку, говорит: "Доброго
здоровьица". На что мы ему ответили: "И вам не хворать". Да,
немножко разрядил обстановку", – вспоминает жена журналиста.
Сообщения о том, что Аркадий Бабченко убит в Киеве
несколькими выстрелами в спину, появились 29 мая. Днем позже журналист "воскрес":
было объявлено, что покушение и смерть журналиста – инсценировка, Аркадий жив,
а спецоперация спланирована украинскими спецслужбами.
Тем не менее, до чудесного "воскрешения" мужа
Ольге пришлось пережить не самые приятные моменты в жизни. К ней приходили друзья
супруга, плакали, выражали соболезнования. Женщина признается, что даже завидовала
в эти моменты Аркадию – который сидел в морге и смотрел новости о своей смерти
по телевизору. Он был в относительном спокойствии, тогда как Ольга оказалась в
центре внимания.
Ольга Бабченко категорически не согласна с теми, кто
утверждает, что ее муж предал принципы журналистской этики, активно участвуя в
инсценировке своей смерти. По ее словам, у Аркадия идеальная репутация, он порядочный
человек – и оправдываться перед кем-либо он не намерен.