Семья Бабченко была знакома с киллером. Перед инсценировкой убийства тот пытался разрядить обстановку, развлекая жертву шутками.

Семья Бабченко была знакома с "киллером". Перединсценировкой убийства тот пытался разрядить обстановку, развлекая жертвушутками.Подробностиинсценировки покушения на журналиста Аркадия Бабченко его супруга рассказала винтервью Би-Би-Си. О подготовке плана муж сообщил ей за рюмкой водки. Онивыпили, после чего Бабченко рассказал Ольге, что собирается поймать тех, кто собираетсяего убить.Как выяснилось, с будущим "киллером" АлексеемЦимбалюком Аркадий и Ольга были знакомы, тот даже бывал у них дома. Когдасозрел план инсценировки убийства, ольга интресовалась, нет ли другого выходаиз ситуации. Ее убедили, что покушение – единственный вариант, женщина не сталаспорить.Потенциального убийцу мужа Ольга даже похвалила. "Киллермолодец, он, конечно, разрядил обстановку, говорит: "Доброгоздоровьица". На что мы ему ответили: "И вам не хворать". Да,немножко разрядил обстановку", – вспоминает жена журналиста.Сообщения о том, что Аркадий Бабченко убит в Киевенесколькими выстрелами в спину, появились 29 мая. Днем позже журналист "воскрес":было объявлено, что покушение и смерть журналиста – инсценировка, Аркадий жив,а спецоперация спланирована украинскими спецслужбами.Тем не менее, до чудесного "воскрешения" мужаОльге пришлось пережить не самые приятные моменты в жизни. К ней приходили друзьясупруга, плакали, выражали соболезнования. Женщина признается, что даже завидовалав эти моменты Аркадию – который сидел в морге и смотрел новости о своей смертипо телевизору. Он был в относительном спокойствии, тогда как Ольга оказалась вцентре внимания.Ольга Бабченко категорически не согласна с теми, ктоутверждает, что ее муж предал принципы журналистской этики, активно участвуя винсценировке своей смерти. По ее словам, у Аркадия идеальная репутация, он порядочныйчеловек – и оправдываться перед кем-либо он не намерен.