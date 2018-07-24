Северная Корея начала демонтировать ключевые объекты на испытательном ракетном полигоне Сохэ. По данным агентства Reuters, Пхеньян разбирает здание, которое использовалось для сборки ракет-носителей, и площадку для испытаний двигателей баллистических ракет.

Северная Корея начала демонтировать ключевые объекты на испытательном ракетном полигоне Сохэ. По данным агентства Reuters, Пхеньян разбирает здание, которое использовалось для сборки ракет-носителей, и площадку для испытаний двигателей баллистических ракет.По словам экспертов, подобные действия демонстрируют явное стремление КНДР к "установлению мира и доверия".В июне лидеры Северной Кореи и США провели исторические переговоры в Сингапуре. Ким Чен Ын и Дональд Трамп подписали документ по ядерному разоружению Корейского полуострова. Вашингтон пообещал со своей стороны гарантировать безопасность Пхеньяна, передает "Россия 24".