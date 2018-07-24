Он наехал на кусок асфальта размером 40 на 40 сантиметров

Он наехал на кусок асфальта размером 40 на 40 сантиметровКостромич отсудил у «Дорожного хозяйства» 100 тысяч за ремонт автомобиля.Инцидент произошел в марте прошлого года. Мужчина, двигаясь по мосту через Волгу, наехал на кусок асфальта размером 40 на 40 сантиметров и дорожные выбоины длиной в два метра.В результате ему пришлось чинить автомобиль. Ремонт обошелся в 70 тысяч рублей. Тогда костромич, взяв заключение эксперта, обратился в Свердловский суд.Суд встал на стоимость истца. Теперь дорожники должны выплатить мужчине 100 тысяч рублей.