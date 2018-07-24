Этот диагноз поставили 2,5% несовершеннолетних

Этот диагноз поставили 2,5% несовершеннолетнихКостромская область оказалась на пятом месте в рейтинге регионов-лидеров по детскому ожирению.Министерство здравоохранения России предоставило данные за 2017 год. В этот периода диагноз «ожирение» поставили 2,7% несовершеннолетних.По мнению экспертов, причина распространения этого заболевания - отсутствие образования в сфере здорового питания, а также проблемы с пищевыми привычками, которые формируются несколькими поколениями.Больше, чем на 25%, увеличилось количество взрослых людей с ожирением.