Этот диагноз поставили 2,5% несовершеннолетних
Этот диагноз поставили 2,5% несовершеннолетних
Костромская область оказалась на пятом месте в рейтинге регионов-лидеров по детскому ожирению.
Министерство здравоохранения России предоставило данные за 2017 год. В этот периода диагноз «ожирение» поставили 2,7% несовершеннолетних.
По мнению экспертов, причина распространения этого заболевания - отсутствие образования в сфере здорового питания, а также проблемы с пищевыми привычками, которые формируются несколькими поколениями.
Больше, чем на 25%, увеличилось количество взрослых людей с ожирением.