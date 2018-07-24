Футбольный голкипер Факундо Эспиндола погиб после того, как на него было совершено вооруженное нападение. Трагедия произошла в ходе потасовки между двумя спортсменами.

Футбольный голкипер Факундо Эспиндола погиб после того, как на него было совершено вооруженное нападение. Трагедия произошла в ходе потасовки между двумя спортсменами.По предварительной версии, Эспиндола прогуливался ночью с друзьями, когда из проезжавшего мимо автомобиля в его адрес прозвучали оскорбления. Завязалась драка, во время которой вратарь получил смертельный удар ножом в грудную глетку.Сообщается, что инцидент произошел поздно ночью. Стычка молодых людей попала на камеры видеонаблюдения, передает Infobae.На опубликованных кадрах видно, как 25-летний спортсмен вступил в схватку с обидчиком. Молодые люди обменялись ударами, после чего нападавший вытащил из своей машины нож и всадил лезвие в грудь голкиперу.Раненый Эспиндола смог пройти еще порядка ста метров и рухнул на землю. Преступник, в свою очередь, поспешил скрыться. Пострадавшему выжить не удалось.По итогам происшествия был арестован игрок клуба третьего аргентинского дивизиона "Сан-Тельмо" Науэль Овьедо. Он является воспитанником известного клуба "Уракан", в основу которого пробиться так и не смог.Брат погибшего высказался о происшествии. "Я понятия не имею, что произошло. Есть видео, которое все видели. Главное, чтобы справедливость была восстановлена", – заявил он.Напомним, что Факундо Эспиндола выступал за несколько аргентинских футбольных клубов, в том числе за "Альмагро". В рамках этой команды он сделал свой профессиональный дебют на протяжении трех сезонов, после чего перешел в "Атлетико Уругвай" в 2017 году.