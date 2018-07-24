Юморист Максим Галкин поделился новостями шоу-бизнеса.
Артист записал шуточный ролик и выложил в микроблог.
Юморист Максим Галкин поделился новостями шоу-бизнеса.
Артист записал шуточный ролик и выложил в микроблог.
Максим опубликовал в Instagram короткое видео, в котором изображает
ведущего новостей. Галкин, сидя на корточках прямо на столе, вещает миру из импровизированного
телевизора, собранного из картонной коробки.
Юморист сообщает зрителям о нашумевшем конфликте исполнительницы
Земфиры с новыми молодежными кумирами Монеточкой и Гречкой. Также Максим
затронул новых хит Филиппа Киркорова и Николая Баскова "Ибица". Галкин намекнул зрителям, мол, Басков немного спустился, так сказать, по карьерной лестнице: ранее исполнял оперные партии, а теперь поет глупые попсовые песенки. Киркорова же юморист назвал артистом "пережившим возрождение".
"Новости шоу-бизнеса на моем новом домашнем телеканале
"Культура – мать всех". 🎤🎼🎻🤯
Пишите в комментариях о своих душевных волнениях, вызванных последними
творениями российских певцов. Что вас особенно всколыхнуло? Кто из сегодняшних
властителей дум стал правопреемником духовных столпов былого, а кто вышел на
принципиально новую никем не проторенную дорогу музыкальных поисков? (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал под
публикацией Галкин.
Менее чем за час публикацию посмотрело более 150 тысяч
человек, пост набрал сотни восторженных комментариев. "Как всегда– остро и поэтично! Класс", "Наконец-то буду в курсе последних новостей
Культуры!)) Ждем следующий выпуск! Суперррр!!!", "Ну наконец-то я с удовольствием буду смотреть
хоть какие-то новости 😂", "Максим, как
всегда, неподражаем! 😂😂😂Браво!!👏👏👏", "Гречки,
Монеточки, Пшенки, Котлеточки...сколько их еще повыпрлщет из щелей музыкальных
задворков и не сосчитать, Макс прав", "Все Макс крыша поехала )))", "Так тонко! Деликатно! Браво! По отечески
так...шалопаев отшлепать и не обидеть!", – писали пользователи Сети.