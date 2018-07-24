Юморист Максим Галкин поделился новостями шоу-бизнеса. Артист записал шуточный ролик и выложил в микроблог.

Юморист Максим Галкин поделился новостями шоу-бизнеса.Артист записал шуточный ролик и выложил в микроблог.Максим опубликовал в Instagram короткое видео, в котором изображаетведущего новостей. Галкин, сидя на корточках прямо на столе, вещает миру из импровизированноготелевизора, собранного из картонной коробки.Юморист сообщает зрителям о нашумевшем конфликте исполнительницыЗемфиры с новыми молодежными кумирами Монеточкой и Гречкой. "Певица Земфира, чья звездочка взошла 20 лет назад с песней "А у тебя СПИД, а значит мы умрем" высказалась о творчестве певицы Гречки, прославившейся в новые времена с песней со словами "Мама, прости, я так хочу бухать, если вдруг приспичит, то я пойду блевать", – иронично заметил он.Также Максимзатронул новых хит Филиппа Киркорова и Николая Баскова "Ибица". Галкин намекнул зрителям, мол, Басков немного спустился, так сказать, по карьерной лестнице: ранее исполнял оперные партии, а теперь поет глупые попсовые песенки. Киркорова же юморист назвал артистом "пережившим возрождение"."Новости шоу-бизнеса на моем новом домашнем телеканале"Культура – мать всех". 🎤🎼🎻🤯Пишите в комментариях о своих душевных волнениях, вызванных последнимитворениями российских певцов. Что вас особенно всколыхнуло? Кто из сегодняшнихвластителей дум стал правопреемником духовных столпов былого, а кто вышел напринципиально новую никем не проторенную дорогу музыкальных поисков? (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал подпубликацией Галкин.Менее чем за час публикацию посмотрело более 150 тысяччеловек, пост набрал сотни восторженных комментариев. "Как всегда– остро и поэтично! Класс", "Наконец-то буду в курсе последних новостейКультуры!)) Ждем следующий выпуск! Суперррр!!!", "Ну наконец-то я с удовольствием буду смотретьхоть какие-то новости 😂", "Максим, каквсегда, неподражаем! 😂😂😂Браво!!👏👏👏", "Гречки,Монеточки, Пшенки, Котлеточки...сколько их еще повыпрлщет из щелей музыкальныхзадворков и не сосчитать, Макс прав", "Все Макс крыша поехала )))", "Так тонко! Деликатно! Браво! По отеческитак...шалопаев отшлепать и не обидеть!", – писали пользователи Сети.