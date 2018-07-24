× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/24-07-2018-lamborghini-vypustit-ochen-moshhnyj-i-bystryj-aventador.html" target="_blank">Lamborghini выпустит очень мощный и быстрый Aventador</a> - В официальном видеоролике итальянцы продемонстрировали серьезность намерений по выпуску суперкара с идеальным соотношением мощности и веса. Заснятый на Нюрбургринге Lamborghini Aventador с индексом SVJ должен получить облегченный кузов и 800-сильный мотор.