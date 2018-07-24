Этим летом страдальцами считают себя тысячи костромичей

Этим летом страдальцами считают себя тысячи костромичейЗатянувшиеся ремонтные кампании утомили как обитателей областного центра, так периферии. И всё это проходит на фоне повышения тарифов за коммунальные услуги с 1 июля на 3,7%.Горячий душ снится«Опрессовка плавно перешла в ремонт сетей, окончание которого откладывается», - жаловались жители дома № 1 по ул. Ю. Смирнова, оставшиеся без горячего душа почти на месяц. Как пояснил заместитель председателя комитета городского хозяйства Алексей Шипов, причины отсутствия горячего водоснабжения в доме: с 14 по 20 мая - гидравлические испытания тепловых сетей ТЭЦ-2; с 20 по 25 мая - ремонтные работы на магистральных тепловых сетях; с 26 мая по 10 июня – ремонты на квартальных тепловых сетях.Проблема знакома и жителям домов № 10 и 18 по ул. Димитрова, где три недели кипятили воду в кастрюлях. С 24 июня не могут принять ванну жители ул. Профсоюзной, 16а, 18, 18а, 22, 24, 24а, 26, 26а. Причина – дефект на сети после испытаний, и сроки устранения переносятся, теперь день икс – 20 июля. Капремонт тепловой сети с 25 июня и до 31 июля оставил без душа жителей Давыдовского-2, а именно домов № 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79. Такая же участь у домов № 82 и 84 на Кинешемском шоссе. И это далеко не полный перечень.Есть и рекордсмены. Без горячей воды с 27 мая живут горожане по адресам: ул. Островского, 9; ул. Пятницкая, 4; ул. Пятницкая, 2/18; ул. Щемиловка, 21. По данным системы, отслеживающей ход ремонтов на коммунальных системах города оn-line, воды не будет до 15 августа. И нет гарантий, что это предел.Капля за каплейВ районах области блага цивилизации тоже не всегда доступны. Речь не то чтобы о горячем душе, а хотя бы о воде. Старший помощник областного прокурора по взаимодействию со СМИ Наталья Шумская-Сколдинова обнародовала данные проверки в Галиче: «Установлено, что администрацией не в полном объёме выполняется обязанность по организации водоснабжения. Так, на ул. Ивана Бирцева, Андрея Игнатьева, Олега Смирнова, Алексея Суслова, Геннадия Турунова, Владимира Фогилева отсутствуют действующие сети водоснабжения, а также водоразборные колонки в пределах доступности. Воду, в том числе питьевую, жители вынуждены привозить самостоятельно». Ситуация на контроле.А организация зон санитарной охраны шести артезианских скважин в Вохме и д. Жаровская стала возможна после вмешательства судебных приставов. Была опасность загрязнения подземных вод. На защите своих правЧто же касается подготовки к отопительному сезону и ремонтов сетей, в Роспотребнадзоре напоминают: «В период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток». В противном случае потребитель вправе обратиться к исполнителю услуги горячего водоснабжения за возмещением убытков (например, связанных с посещением бани) и компенсацией морального вреда. Судя по срокам ожидания горячей воды, некоторые костромичи могли бы озолотиться.КстатиС 1 июля в Костроме тариф для населения на услуги холодного водоснабжения увеличится на 67 копеек за 1 куб. м. и составит 26 рублей 74 копейки за 1 м3 (с НДС). На услуги водоотведения, по сведениям Костромагорводоканала, тариф для населения увеличится на 1 рубль 05 копеек за 1 куб. м. и составит 21 рубль 50 копеек за 1 м3 (с НДС). Рост, как пояснили в МУП, обусловлен повышением цен на энергоносители и необходимые для производства химреагенты и материалы.