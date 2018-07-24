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<a href="http://33live.ru/novosti/24-07-2018-lichnye-avtomobili-rossiyan-budut-izymat-dlya-nuzhd-armii.html" target="_blank">Личные автомобили россиян будут изымать для нужд армии</a> - Легковушки частных автовладельцев собираются ставить на учет в военкомате, чтобы мобилизовать их в случае военных действий. Предпочтение отдадут полноприводным внедорожникам - но не роскошным Мерседесам и Лексусам, а отечественным УАЗам или Нивам.