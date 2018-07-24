Действующий чемпион России московский Локомотив объявил о заключении договора с футболистом французского Пари Сен-Жермен и сборной Польши Гжегожем Крыховяком. Польский полузащитник будет выступать за железнодорожников на правах аренды.

Действующий чемпион России московский "Локомотив" объявил о заключении договора с футболистом французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Польши Гжегожем Крыховяком. Польский полузащитник будет выступать за железнодорожников на правах аренды.Как сообщает официальный сайт "красно-зеленых", соглашение с футболистом рассчитано на один год. Ранее сообщалось о том, что по окончании соглашения "Локо" будет иметь возможность выкупить права на поляка. За новую команду Крыховяк будет выступать под седьмым номером.