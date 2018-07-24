23 июля исполнилось 14 лет старшему сыну Марии Максаковой Илье. Для мальчика оперная дива записала видеопоздравление, поскольку не смогла найти наследника – его телефон, по мнению артистки, наверное сменился.

23 июля исполнилось 14 лет старшему сыну Марии Максаковой Илье. Для мальчика оперная дива записала видеопоздравление, поскольку не смогла найти наследника – его телефон, по мнению артистки, наверное сменился.На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Мария Максакова опубликовала ссылку на новый влог. Он называется "Сыночек, с днем рождения!" и представляет собой девятиминутное поздравление. Начинается запись с того, что сидящая на диване в белом обтягивающем коротком платье Мария Максакова сообщает, что не может найти своего сына, чтобы поздравить его."Мой дорогой сын Илья! Я сегодня нахожусь в некой растерянности. У тебя, наверное, сменился телефон, и у меня нет возможности поздравить тебя лично с днем твоего рождения", – сообщила в камеру поставленным голосом Максакова.Далее артистка рассказала о том, что, когда Илья родился, ей все завидовали, потому что мальчик был кротким, чутким и ласковым. А затем, когда подрос, стал проявлять удивительную любознательность. Затем Максакова показала на журнальный столик, усыпанный фотографиями. На них были запечатлены сама Мария вместе с Ильей и один Илья в разные периоды жизни.Оперная дива с гордостью сообщила многочисленным подписчикам, что Илья обладает абсолютным музыкальным слухом, он великолепно играет на рояле, а еще у него юношеский разряд по плаванию. Илья посещал несколько кружков и имеет множество дипломов и наград. Сейчас ему исполнилось 14 лет, и Мария выразила надежду, что он наконец сможет прилететь к ней на Украину. Видео закончилось показом фотографий Ильи и Марии.Многочисленные поклонники рассыпались в поздравлениях и комплиментах. "Поздравляю Вашего сынулю Илью с Днем рождения! Празднуйте здоровыми и счастливыми! Пусть сбудутся все Ваши сокровенные мечты! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Очень трогательное поздравление", "Счастливой доли Вам и дорогому сыночку Илюше !!!", "Никто и никогда не прервёт связь между матерью и ее детьми: ни время; ни расстояния; ни люди; ни чья-то злая воля! Счастья и здоровья Вашему сыну, Мария Петровна, пусть хранит его сила Вашей материнской любви!!!!" – высказались поклонники.К слову, сегодня 24 июля, свой день рождения отмечает сама Мария Максакова. В видео певица лукаво поинтересовалась, мол, как же ее поздравит сын, если он недоступен для звонков.