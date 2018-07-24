Дело рассматривает Суздальский районный суд
Дело рассматривает Суздальский районный суд
Мать погибшего на военных сборах во Владимирской области подростка подала гражданский иск.
Дело будет рассматривать Суздальский районный суд. В числе ответчиков - РПЦ и администрация района. Они являются организаторами «Суворовско-Ушаковских сборов», во время которых погиб юноша. Женщина требует 10 млн рублей.
Напомним, что трагедия произошла в ночь с 3 на 4 марта. Несовершеннолетнего подростка посадили за руль автомобиля. В машине находились старший прапорщик Николай Юдин и Евгений Ильинский. Мальчик не справился с управлением. В результате произошло ДТП.
Следственный комитет также возбудил два уголовных дела - по статьям «Халатность» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».