Глава правительства Великобритании Тереза Мэй решила лично руководить переговорами по выходу страны из Евросоюза.

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй решила лично руководить переговорами по выходу страны из Евросоюза."Я буду во главе переговоров с Европейским союзом, а министр по делам выхода из Европейского союза (Доминик Рааб) будет выступать в качестве моего представителя", — заявила она.Министерство по делам Brexit при этом продолжит руководить подготовкой правительства к выходу из ЕС. При этом в ведомство перейдут некоторые сотрудники секретариата кабинета министров Великобритании, передает "Интерфакс".В последнее время в руководстве страны не стихают разногласия по условиям выхода Великобритании из Евросоюза. Из-за разногласий правительство покинули министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон.После этого правительство Великобритании опубликовало стратегию по Brexit, в которой представлено видение будущих отношений с Европейским союзом. Согласно документу, они будут основаны на взаимной выгоде.