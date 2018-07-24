Представители компании PricewaterhouseCoopers (PwC) провели исследование, в ходе которого признали Москву одним из мировых лидеров по удобству социальной инфраструктуры. Столица оказалась в одном ряду с Парижем, Нью-Йорком, Токио, Берлином, Чикаго и другими городами.

Представители компании PricewaterhouseCoopers (PwC) провели исследование, в ходе которого признали Москву одним из мировых лидеров по удобству социальной инфраструктуры. Столица оказалась в одном ряду с Парижем, Нью-Йорком, Токио, Берлином, Чикаго и другими городами.Сотрудники PwC оценили удовлетворенность горожан качеством предоставляемых социальных услуг, а также их финансовую доступность и удаленность социальных объектов от жилых кварталов.К примеру, оказалось, что среднее расстояние от дома до школы в Москве составляет менее 400 метров, а во многих других городах – около 1,2 километра.Эксперты признали, что по текущему уровню градостроительного развития Москва соответствует таким развитыми городам, как Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлин и Барселона.Представители PwC отметили, что хороший результат Москвы достигается за счет стабильных позиций по таким показателям, как "развитие объектов социальной инфраструктуры", "развитие объектов досуга и культуры", "близость парков и скверов к местам проживания".Среди областей, требующих улучшения, исследователи отметили "достаточность и доступность жилья и аренды" в российской столице.