Сергей Глушко (он же стриптизер Тарзан) опубликовал новые фотографии. Многие поклонники пришли к выводу, что супруг Наташи Королевой воспользовался услугами пластического хирурга.

Сергей Глушко (он же стриптизер Тарзан) опубликовал новые фотографии. Многие поклонники пришли к выводу, что супруг Наташи Королевой воспользовался услугами пластического хирурга."Люблю воду.... недаром рыба) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал Сергей Глушко на страничке в социальной сети Instagram возле фотографии, на которой запечатлел крупным планом свое лицо. Почему-то многих подписчиков смутил этот кадр. Внимательные поклонники высказали мнение, что Глушко воспользовался либо фотошопом, либо услугами пластического хирурга."Такой молодой здесь", "хороший фильтр", "сильно отфотожопили )", "Пластику сделал, уже на Валере похож", "Что с лицом? Пластика?", "Под 50-т мужику, уже пора делать укольчики, так что все прально делает", – прокомментировали фото подписчики. Интересно, что на отзывы отреагировал и сам Сергей Глушко. Он ответил одному из поклонников, что ничего не делал ни с фотографией, ни с лицом.Однако, по-видимому, Сергею этого показалось мало и он опубликовал еще один снимок, в подписи к которому решил прояснить ситуацию. "Друзья! Очень приятно читать ваши комментарии про фильтры,фотошопы пластику.... приятно, потому что я их не использую)))) Будьте ДОБРЕЕ ДРУГ К ДРУГУ и будете выглядеть великолепно! Всем добра!" – написал Глушко.Поклонники неоднозначно отреагировали на пост стриптизера. "Такому как Вы – фильтры не нужны! 😌🔥🌠 Вам добра!!! ", "Сергей, Вы когда убираете волосы, становитесь совсем другим человеком) как будто выше, статнее, грудь мускулистей что ли.... ну не знаю как объяснить, но прям красавчик))))))))", "Сергей не фильтрованный, а тренированный. 🏋️‍♀️🏋️‍♂️🏋️‍♂️.Уважаю силу воли и отношение к Женщине этого мужчины, дорогого стоит", "Даже если б и делал пластику, что в этом плохого? на медийных людей приятно смотреть во всей их красе и молодости.. стареть достойно – это ,конечно, сильно сказано.. но все ж..глаз должен радоваться..(Сережа молодчинка!" – высказались фанаты.