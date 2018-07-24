Житель Саратовской области попытался наглядно показать состояние дома. Однако переусердствовал и погиб от многочисленных травм.
Житель Саратовской области попытался наглядно показать состояние дома. Однако переусердствовал и погиб от многочисленных травм.
Мужчина,
недовольный работой коммунальных служб Энгельса, упал с балкона, демонстрируя
плачевное состояние жилища, сообщает . На кадрах видно, как
мужчина стоит на балконе, расшатывая перила. При этом он ругается на
коммунальные службы, которые, по его словам, не реставрируют балкон.
Стоящие во
дворе люди долго объясняют ему, что он может упасть из-за своих же
разрушительных действий. Мужчина не прислушался к советам и продолжил ломать
балкон. В результате он упал с высоты четвертого этажа и позже скончался в
больнице.