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<a href="http://33live.ru/novosti/24-07-2018-muzykalnyj-fontan-v-podarok-gorodu.html" target="_blank">Музыкальный фонтан в подарок городу</a> - Фонтан ко дню рождения. В день города во Владимире запланировано открытие светомузыкального фонтана. Сейчас его строительство на Театральной площади завершается. Ход работ сегодня проинспектировал Андрей Шохин. Каким будет новый фонтанный комплекс, и какие ещё перемены ждут центр Владимира? Расскажут мои коллеги.