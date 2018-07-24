При столкновении четырех машин на Московском большом кольце, называемом в народе бетонкой, один человек погиб и еще один пострадал.

При столкновении четырех машин на Московском большом кольце, называемом в народе "бетонкой", один человек погиб и еще один пострадал, передает ТАСС.По информации экстренных служб, ДТП произошло около 07:45 по московскому времени на 332-м км Московского большого кольца в Чеховском районе. Столкнулись четыре автомобиля. Один человек погиб, еще один получил травмы и был госпитализирован.