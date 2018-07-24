Это связано с капитальным ремонтом на объекте

Это связано с капитальным ремонтом на объектеВ Костроме на съезде с моста через Волгу возле онкологического диспансера временно ввели одностороннее движение транспорта.Новые ограничения вступят в силу со среды, 25 июля. Это связано с обустройством тротуара на съезде с моста в сторону медицинского учреждения. Подъехать к диспансеру можно будет только со стороны улицы Нижняя Дебря. Там же власти рекомендуют оставлять автомобили.Ремонт на этом участке планируют завершить до 29 июля.