В городе Лабытнанги (ЯНАО) случайный прохожий задержал подозреваемого в насилии над ребенком, пытавшегося сбежать с места преступления.

В городе Лабытнанги (ЯНАО) случайный прохожий задержал подозреваемого в насилии над ребенком, пытавшегося сбежать с места преступления, передает РИА Новости.Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, ЧП произошло в понедельник​​​ вечером. 36-летний житель Ямала заманил девочку, не достигшую 12-летнего возраста, за жилым домом. Возбуждено уголовное дело.В сообщении СКР говорится, что маньяк, воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Его действия были прерваны проходившей мимо женщиной, поднявшей тревогу. Убегающего с места преступления насильника задержал случайный прохожий.Задержанный дает признательные показания. Сотрудники следствия подадут ходатайство о заключении его под стражу. Медики и психологи оказывают девочке помощь.