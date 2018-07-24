Посредническая компания B-Stock выяснила, какая модель смартфона Apple меньше теряет в стоимости при вторичной продаже. Им оказался iPhone X: уценка самого нового и самого дорогого в истории айфона в среднем составляет 15% от его первоначальной цены.

Посредническая компания B-Stock выяснила, какая модель смартфона Apple меньше теряет в стоимости при вторичной продаже. Им оказался iPhone X: уценка самого нового и самого дорогого в истории "айфона" в среднем составляет 15% от его первоначальной цены.Другими словами, самая востребованная модель "фруктового" аппарата с 64 ГБ памяти, приобретенная за 80 тысяч рублей, может быть снова продана за 68 тысяч. По оценке экспертов, даже компании, оптом скупающие подержанные устройства у ритейлеров, платят около 75% их розничной стоимости.В качестве одной из причин того, что iPhone X меньше всего дешевеет при перепродаже, приводится высокий внутренний спрос на аппарат в США. Большая часть "айфонов" продается на родине Apple, тогда как за границу отправляется всего около 2%, сообщает 9to5Mac.∎Поколение "Икс": полный обзор новейшего iPhone читайте такжеЕще одна причина заключается в востребованности нового форм-фактора. Тот, кто хочет купить себе iPhone X и при этом хочет немного сэкономить, предпочтет именно "десятку" другому смартфону Apple, считают в B-Stock.