Пятилетняя девочка, похищенная на днях в подмосковном Серпухове, погибла от асфиксии. Заключение экспертов передано родственникам погибшего ребенка.

Пятилетняя девочка, похищенная на днях в подмосковномСерпухове, погибла от асфиксии. Заключение экспертов передано родственникампогибшего ребенка.Эксперты подтвердили информацию об изнасиловании девочки. Крометого, в заключении сказано, что ребенок скончался в результате асфиксии,которая произошла вследствие попадания инородного тела в дыхательные пути.22 июля девочка гуляла на детской площадке вместе сбабушкой. Пожилая женщина оставила внучку играть, а сама побежала в магазин запродуктами. Вернувшись через 20 минут, бабушка девочки не нашла. В районе сразуже развернули поиски.23 июля тело ребенка нашли в овраге у железной дороги – онобыло упаковано в спортивную суму. Вскоре задержали подозреваемого – проживавшегов том же дворе Александра Семина. Главной уликой против него стала запись камернаблюдения. На ней видно, как Семин спокойно идет по городу со спортивнойсумкой, а затем скидывает ее в овраг, передает Life.ru.Когда полиция нагрянула к нему домой, Александр стиралодежду – прежде вымыв диван. Стертые локти и колени он объяснил тем, чтоработал в огороде. Однако подозрения следователей подтвердили рассказы детей.По их словам, Семин часто крутился вокруг игровой площадки. Он часами наблюдалза детьми и пытался с ними заговорить – но ребята его боялись и убегали.Позже бывшая любовница Семина сообщила, что он хранил доманаркотики и устраивал драки. роме того, у маньяка случались приступы агрессии -по словам девушки, ей приходилось прятать ножи. А уже в изоляторе у подозреваемоговскрылись гомосексуальные наклонности – он разделся догола и предлагалсокамернику заняться сексом.