Пятилетняя девочка, похищенная на днях в подмосковном
Серпухове, погибла от асфиксии. Заключение экспертов передано родственникам
погибшего ребенка.
Пятилетняя девочка, похищенная на днях в подмосковном
Серпухове, погибла от асфиксии. Заключение экспертов передано родственникам
погибшего ребенка.
Эксперты подтвердили информацию об изнасиловании девочки. Кроме
того, в заключении сказано, что ребенок скончался в результате асфиксии,
которая произошла вследствие попадания инородного тела в дыхательные пути.
22 июля девочка гуляла на детской площадке вместе с
бабушкой. Пожилая женщина оставила внучку играть, а сама побежала в магазин за
продуктами. Вернувшись через 20 минут, бабушка девочки не нашла. В районе сразу
же развернули поиски.
23 июля тело ребенка нашли в овраге у железной дороги – оно
было упаковано в спортивную суму. Вскоре задержали подозреваемого – проживавшего
в том же дворе Александра Семина. Главной уликой против него стала запись камер
наблюдения. На ней видно, как Семин спокойно идет по городу со спортивной
сумкой, а затем скидывает ее в овраг, передает Life.ru.
Когда полиция нагрянула к нему домой, Александр стирал
одежду – прежде вымыв диван. Стертые локти и колени он объяснил тем, что
работал в огороде. Однако подозрения следователей подтвердили рассказы детей.
По их словам, Семин часто крутился вокруг игровой площадки. Он часами наблюдал
за детьми и пытался с ними заговорить – но ребята его боялись и убегали.
Позже бывшая любовница Семина сообщила, что он хранил дома
наркотики и устраивал драки. роме того, у маньяка случались приступы агрессии -
по словам девушки, ей приходилось прятать ножи. А уже в изоляторе у подозреваемого
вскрылись гомосексуальные наклонности – он разделся догола и предлагал
сокамернику заняться сексом.