В Москве возбудили уголовное дело после нового случая гибели пациентки в частной клинике. Как показали первые результаты расследования — так называемый медцентр существовал нелегально, без лицензии. А большинство врачей вообще не имели права работать на территории России, что впрочем, не мешало им браться за операции любой сложности.

В Москве возбудили уголовное дело после нового случая гибели пациентки в частной клинике. Как показали первые результаты расследования — так называемый медцентр существовал нелегально, без лицензии. А большинство врачей вообще не имели права работать на территории России, что впрочем, не мешало им браться за операции любой сложности.Следователи описывают и изымают лекарства. Все препараты хранились без холодильника, в шкафу. Сопровождающих документов нет. Сроки годности истекли несколько месяцев назад.Димедрол тоже до марта. Лидокаин просроченный и димедрол просроченный.Лидокаин — после укола именно этого, традиционного обезболивающего пациентке стало плохо. Комната, где проводили операции, больше напоминает танцевальный зал: зеркала, фотообои. Погибшей — Жазгуль Сарабагушевой, уроженке Киргизии, было 39 лет. В клинике предлагали широкий спектр услуг. Здесь лечили зубы, делали пластику и даже прерывали беременность.Документы об образовании предполагаемого врача акушера-гинеколога. Диплом получен на территории Киргизии. Пройдены некие курсы повышения квалификации. Здесь вызывает сомнения происхождение данного сертификата.Единственный человек в этой клинике, у кого действительно была врачебная лицензия — акушер-гинеколог Алла Марина. Именно она проводила эту операцию. Нам удалось дозвониться до ее сына Андрея."Работу она меняла постоянно. И к тому же она одновременно в нескольких клиниках работала. Я даже не нашёл эту клинику в Интернете. То есть там в том же здании ещё и стоматология есть", — рассказал он.У остальных сотрудников так называемого медицинского центра с громким названием "Асклепий" — дипломы стран СНГ. Аттестацию для работы на территории России никто не проходил. На улице в мусорном пакете мы нашли личные данные пациентов, результаты анализов, медицинских исследований и даже тетради с чёрной бухгалтерией. УЗИ — 500 рублей, УЗИ на беременность — 700 рублей.Реанимационного кабинета нет. Инструменты мыли в раковине, с мочалкой. По закону в этой клинике не могли лечить даже насморк."Данная организация не имеет лицензии на осуществление данного вида деятельности. Более того, данной организации неоднократно отказывалось в предоставлении лицензии", — говорит Марат Тамбиев, руководитель Мещанского межрайонного следственного отдела СКР по Москве.Операции были поставлены на поток. Цены — в разы ниже, чем в лицензированных платных больницах. Клинику рекламировали на сайтах для мигрантов. Пациентами были приезжие, те, у кого нет страховки. Судя по разбросанным ампулам адреналина женщину пытались реанимировать здесь же. И только потом вызвали скорую."Гибель человека в частной поликлинике, которая работала без документов -это чистой воды уголовное преступление, которое должно быть расследовано", — заявил Артем Кирьянов, первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты России.По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полиция ищет других пострадавших от рук горе-врачей.